شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «معلومة بمليون ريال».. سعودية عشرينة تروي تجربتها: بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خفض الكوليسترول الضار يمثل مشروب الكركم أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن تناوله على الريق يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم. الوقاية من مضاعفات السكري وجدت بعض الدراسات أن تناول مرضى السكري لمشروب الكركم على الريق، يحميهم من المضاعفات الناتجة عن اضطراب نسبة السكر بالدم، ويعود الفضل إلى مادة الكركمين التي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز بالدم وتقليل مقاومة الجسم للإنسولين. حماية الكبد من التليف الكبد من أكثر الأعضاء الحيوية استفادة من تناول مشروب الكركم على الريق، إذ يساعده على تنقية الجسم من السموم والمعادن الضارة، وتحميه مادة الكركمين من الإصابة بالتليف. تعزيز صحة الجهاز الهضمي احتساء مشروب الكركم على الريق سوف يضمن لك ألا تواجه صعوبة في عملية الهضم طوال اليوم، لأن مادة الكركمين تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات. تحسين الذاكرة احتواء الكركم على مستويات عالية من المواد المضادة للالتهاب، تجعله من المشروبات الصباحية المفيدة لكبار السن، إذ يساعد على تحسين الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور والحد من الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتات الدماغية..

كانت هذه تفاصيل خبر «معلومة بمليون ريال».. سعودية عشرينة تروي تجربتها: بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.