الحكومة توجّه بوضع خطة لتطوير بيئة الاستثمار وتوسيع عمل القطاع الخاص

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، وزارة الصناعة وضع خطة للإجراءات المطلوبة؛ لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار، وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وممثلي القطاع الخاص، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد كرس اللقاء لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء هو فاتحة للقاءات دورية مع القطاع الخاص ليس لمناقشة الاحتياجات المتبادلة أو حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص، لكن كجزء من عمل منظم لتطوير بيئة العمل والاستثمار.

ووجّه وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع القطاع الخاص لوضع خطة للإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص.

وتقدم رئيس الوزراء وزير الخارجية في مستهل الاجتماع، بالشكر للقطاع الخاص على ما بذله من جهود في السنوات الماضية وتعاونه مع الحكومة في مواجهة الازمات طوال سنوات الانقلاب والحرب.

وأعرب بن مبارك، عن ثقته في استمرار هذا التعاون وبناء الشراكة على أسس الاقتصاد السليم ووضع التشريعات والسياسات المشجعة لضمان بيئة استثمارية ناجحة.

وتطرق لى تاثير الانقلاب والحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الاهاربية على أسعار التامين على البضائع وتفاقم ذلك مؤخرا، واستمرار الحكومة في مساعي خفض كلفة التامين بالشراكة مع الأمم المتحدة والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى قضية الامن الغذائي وما تحتله من أولوية في عمل الحكومة، واهمية تضافر الجهود لتحقيق ذلك.

وطرح ممثلي القطاع الخاص في الاجتماع، عدد من الأفكار والرؤى لتطوير الشراكة مع الحكومة، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.. مؤكدين وقوفهم الى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.