شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة سحرية لتقشير القدمين بالمواد الطبيعية بنتيجة سريعة ومضمونة 100%.. بمكون بسيط في منزلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع قدوم فصل الشتاء تعاني العديد من السيدات وربات المنازل من حدوث تشقق في منطقة الكعب الخاصة بالقدم. والذي يسبب ألم لدي البعض منهم والذي تشعر به السيدة خلال المشي من أجل القيام بالواجبات المنزلية، فضلًا على أن منظر هذه التشققات غير مرغوب به للعين، وأي سيدة تبحث على أن تكون جميلة من جميع الجوانب، لذا يمكن القيام ببعض الوصفات المنزلية التي تعيد إلى القدمين الحيوية وتعالج الشقق والجفاف خلال موسم الشتاء، وأغلب هذه الوصفات تعتمد على مكونات موجودة في كل منزل لذا هي غير مكلفة وموفرة من الناحية المادية.

وصفة دقيق الأرز لتقشير القدمين هذه الوصفة هي الخيار الأمثل لعلاج تشققات القدمين نظرًا إلى أن دقيق الأرز يساعد وبشكل فعال في القضاء علي الجلد الميت ومنح جلد القدمين الترطيب الذي يحتاج إليه، وتتمثل المكونات وطريقة التحضير في الآتي:

المكونات:

3 ملاعق من الأرز المطحون جيد. ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. ملعقة من خل التفاح. ملعقة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير:

قبل وضع الخليط على القدمين يتم وضع القدمين في ماء دافئ لمدة ربع ساعة. وبعد ذلك يتم وضع القدمين للتجفيف. وضع تلك المكونات على منطقة الكعب. يتم الفرك باستخدام اليد أو أداة إزالة الجلد الميت من القدم. يتم ترك الخليط مع الفرك على القدمين لمدة ربع ساعة. وبعد ذلك يتم غسل القدمين جيدًا ويتم وضع أي كريم ترطيب مخصص إلى القدم. للحصول على النتيجة المرضية تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 6 أسابيع.

وصفة الموز لتقشير القدمين يحتوي الموز على فيتامينات متعددة مثل فيتامين A فضلًا عن خصائص الترطيب التي توجد، تتمثل طريقة تلك الوصفة في الآتي:

يتم فرم حبة موز ناضجة في طبق باستخدام الشوكة. الخطوة التالية غسل القدمين جيدًا مع التجفيف. وضع خليط الموز على منطقة الكعب من القدم لمدة 20 دقيقة. يتم بعد ذلك غسل القدمين بالماء الفاتر مع التجفيف. ومن ثم توضع القدمين في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة ويتم التجفيف بعد ذلك. وضع كريم ترطيب مناسب على حسب نوع البشرة. تكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر كامل. .