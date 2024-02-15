شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة السكر والليمون لتقشير البشرة والجسم كله وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من اول استعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتعدد الطرق التي يمكن بها تقشير البشرة والتخلص من الطبقة الخارجية للجلد الميت والذي يتسبب في ظهور بقع وتصبغات على الوجه والتخلص أيضا من الاسمرار وذلك عن طريق استخدام مقشرات البشرة الطبيعية والتي نتعرف عليها من خلال الاتي حيث توجد الكثير من الطرق التي تتسبب في إزالة الطبقة الداكنة من الجلد، والتخلص من اسمرار البشرة، وفيما يلي نتعرف على أفضل طرق التقشير الطبيعية التي يمكن أن تتم في المنزل والتي تعطي البشرة مستوى النضارة الفائقة، كما تزيد من جمال وتألق بشرتك مع المداومة على الاستخدام.

وصفة السكر والليمون لتقشير البشرة تعتبر وصفة السكر والليمون من أفضل الوصفات التي يمكن أن تساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي وآمن في وصفة منزلية بسيطة نتعرف على مكوناتها المستخدمة ملعقة من زيت الزيتون. 2 ملعقة من عصير الليمون. 1 ملعقه من السكر. خطوات تحضير الوصفة

يجب أن يتم خلط جميع المكونات جيدا ويطبق هذا المزيج دقائق ثم يغسل الوجه بعد ذلك بماء فاتر. يفضل استعمال هذا المقشر 2 مرة كل 10 أيام. وصفة القهوة لتقشير البشرة يعتبر ماسك تقشير البشرة بالقهوة من أفضل وما يمكن أن يستعمل على الجلد لأن مكون القهوة يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي من الممكن أن يتم تطبيقها على البشرة لتمنحها النضارة الفائقة حيث أن محتواها من مضادات الأكسدة يساعد على استعادة جمال الجلد وزيادة حيويته والتخلص من الطبقة الداكنة، والمكونات نتعرف عليها من خلال الآتي:

مكونات ماسك تقشير البشرة بالقهوة

1 ملعقة صغيرة من القهوة. 1 ملعقة من عصير الليمون. 1 ملعقة من زيت الزيتون. 2 ملعقة من الحليب . 1 ملعقة صغيرة من جل الصبار. خطوات التحضير

من الممكن أن تجهزي أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير وإزالة خلايا لجلد من خلال المكونات السابقة، ومن ثم يتم تطبيقها على البشرة مدة تصل الى 10 دقائق. من ضروري أن يتم فرك البشرة بلطف خمس دقائق لتستعيد البشرة حيويتها وتزول الطبقة الخارجية الأكثر اسمرار من الجلد. استمري في تطبيق هذا المقشر الطبيعي مرتين أسبوعيا. كما أن هناك وصفة أخرى تعمل على تقشير البشرة والجسم من الجلد الميت عن طريق خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل ثم بعد ذلك قومي بوضع المزيج على وجهك باستخدام قطعة قطن ثم قومي بعد ذلك بتركه لمدة 10 دقائق ثم قومي بعد ذلك اغبغسلسل وجهك بالماء الدافئ.

تقشير البشرة بالشوفان يعمل الشوفان على تقشير البشرة والتخلص من أي جلد ميت موجود في البشرة

في البداية يتم خلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل. ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة ويتم تدليك بشرتك بهذا المزيج بحركات دائرية لطيفة. ثم بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا..