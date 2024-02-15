شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في مكتب الشيخ يحي مجاهد أبوشوارب يستغرب من ماتناولته بعض المواقع من اخبار كاذبة لااساس لها من الصحة ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء :خاص استغرب مصدر في مكتب الشيخ يحي مجاهد ابوشوارب من ادارج اسمه في خبر تناوله بعض المواقع الاخبارية عن قيام مسلحين تابعين للشيخ يحي ابوشوارب باقتحام منزل خالد حميد ، في محاولة فاشلة ممن يقف وراء تلك الاخبار للإساءة بسمعة ومكانة الشيخ يحي ابو شوارب ..وكذا تاريخ والده الشيخ المناضل مجاهد ابوشوارب ... وقال المصدر ان ماتناولته تلك المواقع الاخبارية من معلومات لا اساس لها من الصحة ، بل ومن غير المعقول ان يحدث مثل ذلك من شخص كشخص يحي ابوشوارب نجل عميد ثورة ال26 من سبتمبر 1962 م الخالدة وصقر الجمهورية الشيخ واللواء المناضل مجاهد ابوشوارب ، رحمة الله عليه .. معتبرا ما تداولته تلك المواقع الاخبارية من معلومات ومن يقف ورائها بأنها من الشائعات المغرضة والفاشلة التي تحاول النيل من الشخصيات الوطنية .. ودعا المصدر المواقع الاخبارية الى تحري المصداقية في تناول مثل هكذا معلومات واخبار غير منطقية ولا اساس لها من الصحة ، والتأكد من المعلومات من مصدرها قبل النشر حرصا على المصداقية .. عدن - ياسمين التهامي - صنعاء :خاص استغرب مصدر في مكتب الشيخ يحي مجاهد ابوشوارب من ادارج اسمه في خبر تناوله بعض المواقع الاخبارية عن قيام مسلحين تابعين للشيخ يحي ابوشوارب باقتحام منزل خالد حميد ، في محاولة فاشلة ممن يقف وراء تلك الاخبار للإساءة بسمعة ومكانة الشيخ يحي ابو شوارب ..وكذا تاريخ والده الشيخ المناضل مجاهد ابوشوارب ... وقال المصدر ان ماتناولته تلك المواقع الاخبارية من معلومات لا اساس لها من الصحة ، بل ومن غير المعقول ان يحدث مثل ذلك من شخص كشخص يحي ابوشوارب نجل عميد ثورة ال26 من سبتمبر 1962 م الخالدة وصقر الجمهورية الشيخ واللواء المناضل مجاهد ابوشوارب ، رحمة الله عليه .. معتبرا ما تداولته تلك المواقع الاخبارية من معلومات ومن يقف ورائها بأنها من الشائعات المغرضة والفاشلة التي تحاول النيل من الشخصيات الوطنية .. ودعا المصدر المواقع الاخبارية الى تحري المصداقية في تناول مثل هكذا معلومات واخبار غير منطقية ولا اساس لها من الصحة ، والتأكد من المعلومات من مصدرها قبل النشر حرصا على المصداقية ..

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في مكتب الشيخ يحي مجاهد أبوشوارب يستغرب من ماتناولته بعض المواقع من اخبار كاذبة لااساس لها من الصحة ..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.