تعرف على أكبر نصابة في تاريخ مصر .. سيصدمك حجم المبلغ الذي سرقته من المصريين المساكين؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سقطت أكثر من 2000 فتاة في فخ أشهر عمليات النصب التي شهدتها مصر مؤخرًا، بعد أن أوهمتهن باستثمار الأموال في تجارة الملابس، قبل أن تُلقي أجهزة الأمن القبض عليها بتهمة النصب. البلوغر المصرية سلمى الغزولي، أثارت جدلًا واسعًا، بعد اتهامها من قبل ألفي فتاة بالاستيلاء على مليار جنيه ودائع بداعي الاستثمار في تجارة الملابس من شركة عالمية"الغزولي" استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لمنح خصومات على الملابس وجميع منتجات الشركة، مع شرط تحويل الأموال من خلال وسائل الدفع الإلكترونية بعيدا عن التحويلات البنكية المباشرة. واستغلت "الغزولي" صفحات المشاهير للإعلان عن منتجاتها لإقناع ضحاياها . وقالت المحامية نهى الجندي، دفاع الضحايا، إنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي، صاحبة شركة الوسيط، خارج البلاد، موضحة أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها ضمن ضحايا سلمى الغزولي للدفاع عنهن. وأضافت في تصريحات لها، أن مبالغ ضحايا سلمى الغزولي والمتهمين الآخرين بلغت 900 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك عددا من الضحايا في إحدى الدول العربية تواصلن معها لتتولى الدفاع عنهن..

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