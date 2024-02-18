شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعه مرة أخرى بدون صبغات ضارة أو اكسجين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �د يتعرض الشعر للكثير من المشكلات التي تقلل من جاذبيته وتألقه وقد يكون الشعر الأبيض من بين تلك المشاكل التي ينزعج منها الكثيرين، ولكن لا بد وأن يتم التعامل مع الشعر بحرص في تلك الحالة إذا ما رغبتي في القضاء على الشعر الأبيض حيث أن الإسراع واللجوء إلى استعمال الصبغات الكيمائية يكون من أسباب تلف الشعر بشكل سريع ولذلك نتعرف في هذا المقال على كيفية التخلص من ظهور الشيب وطريقة القضاء التام على ظهور الشعر الأبيض حيث ترغب السيدات في التخلص من الشيب دون الإضرار بالشعر وسيكون الفازلين من أفضل المكونات ومواد الترطيب التي تساعد على تلوين الشعر والتخلص من تلك المشكلة، وإزالة أي ظهور للشعر الأبيض بشكل طبيعي، وفيما يلي نتعرف على أهم المكونات وطريقة التحضير السريعة وطريقة تطبيق الخليط على الشعر القضاء على الشعر الأبيض بالفازلين من الممكن أن يتم القضاء على الشعر الأبيض من خلال استعمال مستحضر الفازلين المرطب، والذي يعتبر من أفضل المنتجات التي من الممكن أن تستعمل للتخلص من الكثير من عيوب الشعر أهمها الجفاف والهيشان كما يساعد في فرد الشعر والقضاء السريع على الشيب ولكن يجب توفير تلك المكونات الآتية لعمل خليط إزالة الشيب بالفازلين. مكونات علاج الشيب بالفازلين 2 ملعقة كبيرة من مرطب الفازلين. ملعقة كبيرة من زيت الجرجير. ملعقة من الحنة. ملعقة زيت الزيتون. ملعقة من القهوة. ملعقة صغيرة من الكركم. عصير ليمون. ماء ساخن. خطوات تجهيز وصفة الفازلين من الممكن أن تحضري تلك التركيبة من خلال توفير المقادير الآتية وعمل الوصفة في البيت للقضاء على الشيب: يمكنك أن تقومي بوضع الفازلين في بولة ملائمة لإسالته، ومن ثم يتم خلطه مع القهوة والكركم جيدا. يضاف الماء الساخن مع عصير الليمون وبقية المكونات. يجب أن تخلط كل المكونات حتى نجد أنها قد تجانست تماما ويمكنك أن قومي بتغطية الشعر بهذا الخليط مراعاة أن يترك الخليط مطبق على الشعر مدة تصل إلى 30 دقيقة ثم غسل الشعر. هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها خلط ملعقة من الحناء مع الماء الساخن حتى يصبح قوامه متجانس ثم قومي بعد ذلك غطي الخليط واتركيه في مكان دافئ لمدة 6-8 ساعات ثم قومي بعد ذلك أضيفي النيلة إلى خليط الحناء وامزجيه جيدا ثم قومي بعد ذلك قومي بوضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين على شعرك ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو وصفة البابونج والليمون المكونات 2 ملعقة كبيرة من أزهار البابونج. 1 كوب من الماء. 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير اغلي الماء ثم أضيفي كمية البابونج التي تم ذكرها واتركه لمدة 10 دقائق. أخرجي البابونج وأضيفي عصير الليمون. ثم ضعي الخليط على شعرك المبلل واتركه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء الدافئ