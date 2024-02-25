الفيديو الأجمل في السعودية لعائلة برازيلية احتفلت في قلب جدة بيوم التأسيس السعودي!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت عائلة برازيلية تقيم في مدينة جدة في احتفالات يوم التأسيس بأزياء سعودية في فعاليات جدة التاريخية.
وقال المقيم البرازيلي «نحب أن نكون في المملكة العربية السعودية ونحب تكيف الثقافات»، لافتا إلى وجود الكثير من القواسم المشتركة بين السعوديين والبرازيليين.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «العربية» «نحن نحب القهوة ونحب كرة القدم.. نحن أناس مبتهجون للغاية ونحب أن نعامل أصدقائنا وعائلاتنا بشكل جيد، لذلك نحن فخورون بوجودنا هنا وبقدرتنا على مزج ثقافتنا معا» موضحا أنه يقيم في المملكة منذ ثلاث سنوات.
كما عبرت زوجته عن سعادتها بوجودها في المملكة ومشاركتها في الاحتفال بيوم التأسيس وشعورها كأنها جزء منه.
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عائلة برازيلية تقيم في #جدة تحتفل بـ #يوم_التأسيس بأزياء سعودية في #جدة_التاريخية عبر: @Saad_albogami_ pic.twitter.com/oSDQeYDsKd— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA)
عائلة برازيلية تقيم في #جدة تحتفل بـ #يوم_التأسيس بأزياء سعودية في #جدة_التاريخية— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 23, 2024
عبر:
@Saad_albogami_ pic.twitter.com/oSDQeYDsKd
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