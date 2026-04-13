إحصائيات صادمة تؤكد ضياع كيليان مبابي في الوقت الحاسم

كيليان مبابي يعاني من تراجع كبير في الأداء مع ريال مدريد، حيث سجل هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات بعد تسجيل 38 هدفاً في أول 31 مباراة. فعاليته التهديفية انخفضت من هدف كل 70 دقيقة إلى هدف كل 497 دقيقة، مما يهدد ريال مدريد بخروج الموسم دون أي لقب.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

دخل الفرنسي كيليان مبابي مرحلة غير مألوفة له في ريال مدريد، وأصبح أداؤه محل انتقادات كبيرة، موازاة مع النتائج السلبية لفريقه.

صحيفة “MARCA” أوضحت، أن الجدل حول ما إذا كان ريال مدريد أفضل من دون كيليان مبابي، هو جدل “عبثي”، وذلك بالنظر إلى الأرقام.

وبعد سلسلة غير مسبوقة عرفت تسجيل الفرنسي 38 هدفاً في أول 31 مباراة، تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وبات ريال مدريد يشعر بتأثير ذلك.

ولم يسجل مبابي سوى هدفاً واحداً في آخر 7 مباريات لعبها مع ريال مدريد، وكان أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتقل مبابي من الحاجة إلى حوالي 4 تسديدات من أجل تسجيل هدف واحد، إلى حاجته إلى 25 تسديدة من أجل زيارة الشباك، وهو ما بات مقلقاً جداً لأنصار فريقه.

ومن أصل 156 تسديدة في 31 مباراة، سجل كيليان 38 هدفاً، بمعدل هدف في كل 70 دقيقة، لتنخفض فعاليته التهديفية إلى هدف واحد في كل 497 دقيقة.

وسجل الدولي الفرنسي 83 هدفاً في 96 مباراة مع ريال مدريد، لكن افتقاره للفعالية جاء في أسوأ وقت ممكن، إذ بات ريال مدريد مهدداً مرة أخرى بالخروج من الموسم دون أي لقب.

