"توكل كرمان" تعلن اعتزامها شراء مولد طوارئ لمحطة كهرباء تعز

أعلنت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، اليوم الأحد، اعتزامها تزويد محطة كهرباء تعز بمولد لإعادة تشغيل الخدمة في المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك، بالتزامن مع احتجاجات تشهدها مدينة تعز للمطالبة بإعادة تشغيل محطة الكهرباء المتوقفة منذ أكثر من 9 سنوات.



وقالت كرمان، "يسرني الإعلان أننا سنشتري مولد الطوارئ لمحطة كهرباء تعز لتتمكن من الدخول في الخدمة، وقد كلفت منسقتنا في تعز حياة الذبحاني بشراء المولد بالتنسيق مع الرفيق المناضل نائف الوافي ".



ومنذ أيام تشهد مدينة تعز مظاهرات شعبية للتنديد بالتقاعس الحكومي إزاء معاناة أبناء المدينة جراء توقف خدمة التيار الكهربائي الحكومي منذ أكثر من 9 سنوات.



وطالب المحتجون بسرعة تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية وتنفيذ التوجيهات الرئاسية السابقة بخصوص إنشاء محطة أخرى، متعهدين باستمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم.



والخميس الماضي، قالت السلطة المحلية بتعز، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه وزارات الكهرباء والمالية والنفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء بسرعة توفي متطلبات تشغيل محطات الكهرباء في محافظة تعز.

