تعز.. مؤسسة رسالتي تعلن عن مخيم طبي لإجراء 263 عملية إزالة مياه بيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة عن إقامة مشروع مخيم الرعاية الإسلامية الطبي لمكافحة العمى بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وأشارت إلى أن المشروع بتمويل ودعم من جمعية الرعاية الإسلامية بدولة الكويت، وبرعاية وزارة الصحة العامة والسكان ومحافظ محافظة تعز.



وقالت المؤسسة إن المخيم يستهدف اجراء عدد 263 عملية إزالة مياه بيضاء جراحية بدون خيط وصرف الادوية مجاناً.



وأوضحت أن التنفيذ سيتم في مستشفى الأهدل التخصصي بمدينة تعز، ومستشفى العين بمديرية المواسط جنوبي المحافظة.



كما أوضحت أن فترة التسجيل والمعاينة ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024م وحتى اكتمال العدد، فيما العمليات ستبدأ من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024م وحتى الانتهاء من العدد. وخصصت المؤسسة هذه الأرقام ( 04281431/ 776678218 ) للاستفسار .

