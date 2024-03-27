شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تجنن زوجتك في سرير النوم.. استخدم القرنفل وزيت الزيتون والثوم بهذه الطريقة و سترى الفرق بنفسك .. انتهى عهد الحبة الزرقاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة الرجال والنساء الفتاك في غرفة النوم .. السر يكمن في خلطة«زيت الزيتون والثوم والقرنفل» عند تناوله بهذه الطريقة يتحول الى سلاح فتاك بجسمك !

حينما نتحدث عن الزواج هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يعيها الطرفين نحو الآخر، ويعرف ما هي احتياجاته، وكيف يتعامل مع المواقف ، اذا أن المرأة تحتاج إلى الشعور بالأمان دائما في اهتمام الرجل بها، ورعايته لها ولأحوالها، وتواصله مع أهلها، بشكل يرفع من شأنها أمامهم. ومن الناحية الاخرى نذكر المرأة أن الرجل يحتاج منها أن تثق فيه بمعنى أن تثق في قراراته منذ البداية، تثق في علاقاته في العمل، تثق في امكانياته.

وعلى الرغم من معرفة الكثير لهذه الحقائق الا ان هناك مشاكل سرية اخرى لا بستطيع الرجال الافصاح عنها ، وقد تسبب هذه السرية والتحفظ عليها مشاكل زوجية كبيرة تنتهي غالبا بالفراق او الطلاق او حياة زوجية مليئة بالنكد.

حيث يعتبر الضعف الجسدي من بين أكثر المشكلات التي تؤرق الرجال، مما يدفعهم إلى استخدام طرق مختلفة للتغلب عليه، والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير، وعلى رأسها تناول المنشطات.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الرجال بالضعف ، والذي قد يكون بسبب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب والمدرة للبول، أو قد يكون بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل الاضطرابات العصبية والاكتئاب وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الكلى.

كما أن هناك بعض الممارسات الضارة التي قد تتسبب في إصابة الرجال بضعف الانتصاب؛ مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وتناول المخدرات والمواد الكحولية ،

وينصح الخبراء بتجنب تناول الفياجرا لتأثيراتها الضارة على الرجال، واستبدالها بالأطعمة والوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة كفاءة القدرة الحميمة.

وهناك وصفة طبيعية ينصح الخبراء بتناولها؛ لتأثيرها القوي على القدرة الجسدية للرجل، بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية ..

ولتجهيز هذه الوصفة، عليك بإحضار 5 فصوص ثوم مفرومة، وإضافة القرنفل المطحون إليها، ثم وضع زيت الزيتون وخلطها جيدًا.

وللحصول على نتيجة جيدة، ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمية بساعة أو في الصباح بشكل يومي. وللثوم لوحده استخدامات طبية متعددة ،

حيث يعالج العديد من الأمراض والاضطرابات التى قد يصاب بها الإنسان، وفصوص الثوم الطازجة أو المكملات الغذائية تقدما علاجاً أيضاً للأمراض ، باعتبار ان الثوم مضاد حيوى طبيعى، مضاد للفطريات،

ويحفز الجهاز المناعى ، و استخدام الثوم على المدى الطويل يساعد على منع الإصابة بأمراض القلب وذلك من خلال تقليل نسبة الكوليسترول وتقليل لزوجة الدم.

كما أن الثوم ، ينظم معدلات سكر الدم حيث يخفض ضغط الدم، بل ويمنع الإصابة بالأورام، وهناك أدلة قوية بأن الثوم لا يمنع الإصابة بالأورام السرطانية فقط بل يبطأ من نمو الأورام و ينشط من الدورة الدموية ويمنع من الإصابة بأمراض القلب وأمراض الشرايين التاجية و يقي من الجلطات .