الرئيس رشاد العليمي يؤدي صلاة عيد الفطر مع عدد من قيادات الدولة بمدينة عدن



ادى الرئيس رشاد محمد العليمي، وعضوا المجلس الرئاسي عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعدد من قيادات الدولة، شعائر صلاة عيد الفطر، مع جموع المصلين، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن. وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.



وشهد خطبة العيد بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وعدد من اعضاء مجالس النواب، والوزراء، والشورى، والمحافظين، وكبار رجال الدولة من القيادات المدنية والعسكرية، والامنية.



وهنأ خطيب العيد، ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة المقاومين الذين يذودون عن الدين والارض والعرض، والكرامة الانسانية، كما هنأ الشعب اليمني بمناسبة الذكرى التاسعة لتحرير مدينة عدن، مشيداً بتضحيات ابناء المدينة، وتحالف دعم الشرعية في هزيمة المشروع الايراني ودحره عن معظم التراب الوطني.



ونوهت خطبة العيد في هذا السياق، بالالتزامات الرئاسية تجاه مدينة عدن وجعلها في المكانة التي تستحق كحاضن لمشروع الدولة، وعاصمة مؤقتة للبلاد. بحسب وكالة سبأ.



ودعت الخطبة، قيادة الدولة الى العمل على تخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الخدمات الاساسية باعتبار ذلك هو مدخل للنصر.



وشدد خطيب العيد، على اهمية التقاط اللحظة الفارقة امام القوى الوطنية والعمل على تعزيز وحدة الصف، ونبذ الفرقة، والخلافات والمنازعات البينية، والالتفاف حول قيادة الدولة، وتقوية موقفها.





بعد ذلك، استقبل الرئيس، قيادات الدولة، وجموع غفيرة من المواطنين المهنئين، وقيادات عسكرية وأمنية، وشخصيات نسائية، واعلامية، ومجتمعية، حيث تبادل معهم عبارات التهاني والتبريكات.

