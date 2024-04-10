خلال صلاة العيد في المكلا.. رئيس الحكومة يدعو لوحدة الصف لاستكمال استعادة الدولة

ودعا رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، لوحدة الصف والكلمة بين كل اليمنيين على امتداد الوطن لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً والذي يستهدف الجميع دون استثناء.



جاء ذلك خلال استقباله، بدار الضيافة في مدينة المكلا محافظة حضرموت، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من المواطنين، والقيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية، والقضاة والعلماء والشخصيات الاجتماعية والسياسية، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.



وكان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في مسجد عمر بحي السلام مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.



وقال خطيب العيد، الشيخ صالح الشرفي" لقد آن الآوان لتتجلى الحكمة اليمانية والفقه اليماني في قادة وساسة اليمن فقد بلغ السيل الزبى ولا نريد مماحكات سياسية او حزبية، وبكل مسؤولية وامانة وضمير صادق اننا على سفينة واحدة، فقوة عدونا في تفرقنا، وفي اختلافنا والذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا".



وأضاف: "ان مليشيا الحوثي تتحين الفرص وتمكر وتهاجم ولا تقف عند أي اتفاقات، وبلغت بها الحال الى تهديد الملاحة البحرية وقرصنة السفن وتحدي الدول الكبرى والعظمى وإنها عاجزة عن مواجهته".



مؤكدا "ان اتفاقنا واجتماعنا وتوحد كلمتنا هو الطريق الى الانتصار على هذه الجماعة الجبانة".



وتحدث الخطيب الشرفي، عن معاناة الشعب اليمني في الجوانب المعيشية واهمية ان تلتفت القيادة السياسية والحكومة لتخفيف هذه المعاناة. وقال: "يا سيادة رئيس الوزراء واجب عليك ان تقوم بعملية اصلاح جذرية، فأصلح مكامن الخلل، فان الفساد في كل مفاصل الدولة، فساد مالي وسياسي واداري".