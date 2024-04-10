بالأرقام.. برامج "يمن شباب" الرمضانية تنال رضا الجمهور وتتصدر القنوات اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدرت قناة "يمن شباب" قائمة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي لبرامج شهر رمضان المبارك هذا العام 1445هـ ـ 2024م، متفوقة على باقي القنوات اليمنية.



وكشفت إحصاءات رقمية عن تصدر البرامج والمسلسلات الرمضانية للقناة في المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بإجمالي 138 مليون مشاهدة.



وبحسب الإحصائية التي رصدها الفريق الفني للقناة، فإن برامج القناة على منصات التواصل حازت على 4,2 مليون تفاعل من المشاهدين خلال شهر رمضان.



وأوضحت الاحصاءات نسبة رضا عن المحتوى لدى الجمهور بنسبة 95.6بالمئة، فيما ارتفع عدد المشتركين في القناة خلال الشهر 491 ألف مشترك جديد.



وأنتجت قناة يمن شباب الفضائية، خلال شهر رمضان المبارك؛ باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الاجتماعية والدينية والإنسانية والفكرية المتميزة والهادفة، والمسابقات الميدانية والحية المباشرة، فضلاً عن مواكبة أهم حدث عالمي، من خلال إفرادها برنامج سياسي وثائقي يومي خاص ذو علاقة بالقضية الفلسطينية.



وضمت البرامج (رمضان والناس، لهجة وقراءة، تاريخ الصراع، إبحار2، عندالغروب2، ومسلسل ممر آمن، وبرنامج عُمران، ومسابقة القرآن الكريم "شباب القرآن4"، والبرنامج المسابقاتي "فرصة المليون"، وبرنامج رحلة حظ6).

