العرادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة مأرب مع جموع المواطنين

أدى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد وشهد خطبتي العيد مع عدد من قيادات الدولة وجموع المواطنين بمدينة مأرب.



وقال خطيب الجمعة، مدير الأوقاف بمأرب الشيخ عبد الحق الشجاع "أن ما تمر به بلادنا من أوضاع استثنائية تستدعي من كافة المكونات السياسية، والقوى الوطنية نبذ الخلافات وترك المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية".



ودعا إلى، تغليب المصلحة الوطنية والعمل معاً على جمع الكلمة وتوحيد الصف الجمهوري، وتضافر كل الجهود لمواجهة تمرد مليشيات الحوثي الارهابية واستعادة مؤسسات الدولة. وفق ما نقل موقع محافظة مأرب.



وتبادل عضو مجلس القيادة العرادة مع جموع المواطنين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.