اللواء القميري يزور المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ويشدد على رفع الجاهزية القتالية

المنامة - ياسر ابراهيم - حث المفتش العام للقوات اليمنية المسلحة اللواء الركن عادل القميري، منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة، المرابطين جنوب محافظة مأرب؛ على اليقظة العالية ورفع الجاهزية القتالية، خلال زيارته التفقدية التي أجراها للمنطقة أمس الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك..



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المفتش العام للقوات المسلحة، ومعه نائب رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن مراد طريق، أجريا زيارة عيدية تفقدية لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين في جبهات جنوب المحافظة، وهنأهم بحلول العيد، كما نقل إليهم تحيات وتهاني وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة..



وبحسب وكالة الأنباء الحكومية؛ شدد اللواء القميري على رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية، مؤكدا على أن العدو يتربص وليس له عهد ولا ذمة، ولا يلتزم بأي عهود، فمواقف الغدر والخيانة للعدو تشهد لها الكثير من المواقف.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمواصلة خرق هدنة وقف إطلاق النار، التي توسط فيها المبعوث الأممي إلى اليمن قبل عامين.

وأمس تداولت وسائل إعلام محلية خبرا يؤكد أطلاق الميليشيات الحوثية، عشية عيد الفطر، صاروخا باليسيتيا نحو محافظة مأرب، سقط في مديرية الوادي بالقرب من منطقة مكتظة بالنازحين، دون أية أضرار.

