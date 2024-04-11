اللواء العرداة: على الجيش والأمن رفع الجاهزية واليقظة خلال أيام العيد

أكد عضو الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، اليوم الخميس على قيادة الجيش والأمن على رفع الجاهزية واليقظة، خلال أيام عيد الفطر. بحسب ما نقل موقع محافظة مأرب الرسمي.



جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة، حيث أكد على "ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية والالتزام بتنفيذ كافة المهام أثناء تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام العيد".



وأشار العرادة إلى "استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المتواصل وآخرها الصاروخين الباليستيين اللذين تم إطلاقهما تجاه المناطق الآهلة بالسكان صبيحة عيد الفطر".



وشنت ميلشيات الحوثي، عشية عيد الفطر، هجوم بصاروخ استهدف مأرب المكتظة بالسكان، عشية عيد الفطر، بعد ساعات من استهداف مماثل لقرية في أبين جنوبي اليمن. ولم توقع الهجمات ضحايا.



وأشاد عضو الرئاسي اليمني، بدور أبطال الجيش في التصدي للهجمات الحوثية ومستوى الانضباط لدى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وحرصهم الشديد على أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار.



وفي لقاءه مع المهنئين بعيد الفطر، دعا العرادة إلى "الاستفادة من هذه المناسبة العظيمة لتقوية أواصر المجتمع اليمني وتعزيز تماسكه وجمع كلمة جميع اليمنيين وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة".