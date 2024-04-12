شكرا لبحثكم عن خبر حملة أمنية لمكافحة بيع القات الهرري في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن: خاص أفاد مصدر أمني في إدارة أمن عدن، اليوم الجمعة، عن صدور توجيهات من مدير أمن عدن، اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، بإطلاق حملة أمنية لمكافحة مروجي وبائعي القات الهرري في العاصمة عدن. وأوضح المصدر أن هذه التوجيهات جاءت بعد رصد وصول كميات كبيرة من القات الهرري من إثيوبيا إلى عدن، عبر البحر، حيث تم بيعها في سوق الكراع بدار سعد بسعر رخيص بلغ 2000 ريال يمني للحبة الواحدة، مما أثار قلق المواطنين. وأكد المصدر أن هذه الكميات هي الأولى من نوعها التي يتم جلبها إلى عدن من خارج اليمن منذ سنوات، وأنها تُشكل خطرًا على الأمن المجتمعي. وبين المصدر أن الحملة الأمنية ستشمل مداهمة أماكن بيع القات الهرري ومصادرة الكميات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الحملة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات حول أماكن بيع القات الهرري.

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