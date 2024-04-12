الحديدة.. حريق يلتهم مساكن أربع أسر نازحة شرق حيس

المنامة - ياسر ابراهيم - التهم حريق هائل مساكن أربع أسر نازحة في إحدى البلدات بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال إعلام السلطة المحلية، الخميس، إن حريقاً التهم مساكن أربع أسر نازحة في عزلة وادي نخلة شرق مدينة حيس، جنوبي الحديدة، "ما أدى إلى إتلاف كل ما لديهم من مواد غذائية وإيوائية ومقتنيات منزلية".



وأشار إلى أن الحريق الذي نشب في المساكن المبنية من القش كان بسبب الألعاب النارية، التي يُعتقد أن الأطفال أطلقوها للاحتفال بعيد الفطر المبارك.



من جهته دعا مدير الوحدة التنفيذية بمحافظة الحديدة جمال المشرعي، المنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإغاثة الأسر التي تضررت جراء الحريق، مؤكداً أن التدخلات من شأنها أن تخفف من معاناة تلك الأسر.