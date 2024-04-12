شكرا لبحثكم عن خبر الحمله الامنية مستمرة في تأدية واجبها بباب المندب والصبيحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشرف حسن الزغير: تواصل الحمله الامنيه المشتركه وبمساندة قوات درع الوطن لمكافحة التهريب وتثبيت الامن على امتداد ساحل باب المندب والصبيحة

ففي صبيحة عيد الفطر المبارك قمنا بزيارة لبعض المواقع المرابطه بها قوات الحمله الامنيه والذين اثروا بقائهم في المواقع والنقاط المنتشره لينعم المواطنين بالامن والامان.

ووجدنا افرادها يودون واجبهم بيقضه تامه ومعنويات عاليه ولسان حالهم يقول العيد في مواقعنا لامثيل له فهنا مواقع الشرف والبطوله وفي هذا اليوم المبارك تشعر بأنك قدمت شيئآ لهذا المواطن الذي كان في يوما من الايام لايأمن المرور في طريقآ مليئآ بالبلاطجه وقطاع الطرق او خوفآ من ازهاق روحه بسبب انتشار الثأرات وبفضل الله وفضل الحمله الامنيه والعسكريه والتي تنتشر في الاسواق وفي التباب والهضاب اصبح المواطن يعيش امنآ مطمئنا...وتنعم خطوط النقل على امتداد باب المندب وساحل العارة بالأمن والأمان

واثناء زيارتنا لهم وجدنا المواطنين في مناطق انتشار الحمله الامنيه يتوافدون لتهنئة الافراد بالعيد وتقديم الشكر لهم لمايقومون به من واجب تجاه مواطنيهم~ فزيارتهم زادت معنويات افراد الحمله الامنيه فوق معنوياتهم..

هذا وعبر افراد الحمله الامنيه عن سعادتهم بأداء واجبهم الوطني والاخلاقي وقالو نحن مستمرون ولن نتراجع قيد انمله في تثبيت الامن ومكافحة التهريب..

واضافوا ان قواتنا ستظل دائما في اهبة الاستعداد لمواجهة اي من التحديات الامنيه وانها ستواصل جهودها الدؤوبه للحفاظ على امن وسلامة المواطنين في كافة مناطق خطوط الساحل وباب المندب والصبيحة وتعزيز شعورهم بالامن والاستقرار.

الجدير بالذكر ان الحمله الامنيه بالصبيحه شكلت نجاحا كبيرآ في حفظ الامن والاستقرار وذلك من خلال تنفيذ المهام بما في ذلك حمايه الممتلكات العامه والخاصه وتأمين طريق السبيل.