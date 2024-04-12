شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يغار عدن لقضاء إجازة خارجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية ان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجمعة في اجازة خاصة تستغرق بضعة ايام.

وقاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، برنامجا رئاسيا حافلا باللقاءات والاجتماعات المكثفة مع قيادات وسلطات الدولة المركزية والمحلية للدفع قدما بالاصلاحات الشاملة، وتحسين مستوى الاداء التنفيذي، بموجب قرارات وموجهات المجلس واولويات المرحلة.

كما اطلع فخامة الرئيس من المسؤولين المعنيين على الاجراءات المتخذة لتأمين الخدمات، و السلع والاحتياجات الاساسية المقدمة للمواطنين، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية في المياه الاقليمية والدولية بدعم من النظام الايراني.