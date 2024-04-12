رئيس الحكومة يوجه بحلول عاجلة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بإيجاد حلول عاجلة لإعادة تشغيل محطة الضخ الرئيسية لمعالجة الصرف الصحي في منطقة امبيخة بالمكلا في حضرموت شرقي اليمن.



وشدد على ضرورة التحرك الفوري من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لإعادة تشغيلها، واعتبار ذلك أولوية. لافتاً الى الآثار البيئية والصحية الخطيرة على المواطنين نظراً لتوقف تشغيلها منذ عامين. وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.



ووجه بصيانة منظومة محطات الصرف الصحي في مدينة المكلا والمكونة من ٨ محطات، بينها المحطة الرئيسية.



ولفت إلى "أهمية اتخاذ المعالجات اللازمة لإصلاح منظومة الإصحاح البيئي في المكلا، بهدف تحسين المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق".