إب..قيادة السلطة المحلية ومجلس المقاومة يشاركون الجنود بجبهات مأرب فرحة العيد  

المنامة - ياسر ابراهيم - قامت قيادة السلطة المحلية ومجلس مقاومة محافظة إب بزيارة لمختلف الألوية والوحدات العسكرية التابعة لمحور إب في مختلف جبهات محافظة مأرب، لمشاركتهم فرحة العيد.



وشملت الزيارة التفقدية للأبطال في اللواء 205 واللواء 167 واللواء 139 وأفراد شرطة إب المرابطين في جبهات محافظة مأرب.



وخلال الزيارة، هنأ وكيل محافظة إب، عمر الكامل الأبطال المرابطون في الجبهات، محيياً صمودهم وثباتهم في الجبهات من أجل الدفاع عن الوطن والجمهورية".



وأوضح أن هذه الزيارة العيدية للأبطال في الجبهات "تأتي لمشاركتهم فرحة العيد، ولكي نستمد منهم روح الرباط والثبات والمعنويات العالية رغم مرور سنوات طويلة من الحرب ضد المليشيا الحوثية الإرهابية".



من جهتهما رحبا العميد أحمد العربي- قائد الشرطة العسكرية فرع محافظة إب والعميد رشاد الكامل- قائد اللواء ١٦٧، بزيارة قيادة السلطة المحلية وقيادة المقاومة الشعبية بمحافظة إب للأبطال في الجبهات ومشاركتهم فرحة العيد.



وأكدا أن الزيارة تعطي دفعة لرفع معنويات الأبطال المرابطون في الجبهات، وتشعرهم بقرب القيادات منهم وتشد من أزرهم ورباطهم، كما أكدا على أن الأبطال في الجبهات في جهوزية ويقظة عاليتين، وأنهم مستمرون في الدفاع عن الوطن والجمهورية ومقاومة المليشيا الحوثية حتى تطهير كل شبر في الوطن من رجسهم.



هذا وقام ووكيل المحافظة، عمر الكامل، والشيخ عبدالحكيم المرادي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب مع الوفد المرافق لهم بتوزيع هدايا العيد ومبالغ نقدية للأبطال المرابطون في قطاع رغوان شمال محافظة مأرب.

