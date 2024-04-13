شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحرق سوق الملح بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن حريق شب مساء أمس في سوق الملح بمدينة صنعاء القديمة.
وقال النشطاء أن قوات الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه.
وفي وقت لاحق قال نشطاء إن جماعة الحوثي متهمة بإحراق السوق الذي رفض ملاكه تحويله إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة للجماعة الانقلابية حسب قولهم .
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