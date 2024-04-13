شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستولي على منزل الرئيس الفلسطيني بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ان مليشيا الحوثي اعادت الاستيلاء على منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في صنعاء .

واكدت المصادر ان المليشيا بعد الدخول الى منزل عرفات عمدت الى منح المنزل لاحد قياداتها المتواجدين في صنعاء .

ويقع منزل عرفات في شارع مجاهد بحي حدة الشهير بالعاصمة صنعاء.

واشارت المصادر الى ان مليشيات الحوثي كانت قد شنت سلسلة من حملات الدهم والخطف والنهب على عدة مؤسسات فلسطينية بصنعاء، ونهبت أموالها بما فيها جمعية الأقصى التي بنت مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة.

كما استولت مليشيا الحوثي على رصيد جمعية الأقصى البالغ مليوناً ومائتي ألف دولار في أبريل من 2015، كما أغلقت مؤسسة القدس الدولية في صنعاء أيضاً في الوقت الذي تزايدمليشيات الحوثي بالقضية الفلسطينية وتدعي وقوفها مع الشعب الفلسطيني .

الجدير بالذكر ان استيلاء مليشيات الحوثي على منزل عرفات ليست المرة الاولى حيث تم السيطرة عليه في العام 2019م قبل ان يتم اخلائه .