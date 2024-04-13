شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك يعود من حضرموت لتشغيل كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حكومية أن دولة رئيس الوزراء احمد بن مبارك وصل مساء اليوم للعاصمة عدن قادما من محافظة حضرموت وذلك للوقوف على انعدام وقود محطات الكهرباء.

وأكدت المصادر أن محطات الكهرباء باتت مهددة بالتوقف الكامل جراء نفاد الوقود من مادتي الديزل والمازوت، إلى جانب خفض مخصص النفط الخام الخاص بمحطة الرئيس من 7 الى 6 قواطر يومية مع التهديد بالتوقف الكامل عن الضخ من صافر.

وشهدت العاصمة عدن ومحافظات ابين لحج شبوة لتردي للخدمة وتراجع ساعات التشغيل جراء نفاد الوقود، في ظل عدم تدخل الجهات الحكومية بتوفير وقود يسهم بتخفيف ساعات الانقطاعات خلال اجازة العيد.