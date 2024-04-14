شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي: سنضرب احدث المطارات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مليشيا الحوثيين استهدافها لمطار المخا عقب تشغيله رسميا لاستقبال الرحلات المدنية وقال القيادي بمليشيا الحوثيين:سنمنع أي استعمال أمريكي أو إسرائيلي أو أي جهة معادية لمطار المخا . واضاف:يجب إدراك أن أمن شعبنا خط أحمر ولن تكون بلادنا مسرحاً لعبث الصهاينة بالمطلق نتمنى إدراك هذه الحقيقة لأن من لايدركها سيكون قد عرض نفسه للخطر . وقدمت مليشيا الحوثيين حجج واهية لقصف مطار المخا الذي افتتح لاستقبال الرحلات المدنية التي سيستفيد منها اليمنيين بعدما اغلقت المليشيا جميع الطرق وحاصرت المدن.

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