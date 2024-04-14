200 صاروخاً وطائرة مسيرة.. انفجارات واسعة إثر هجوم إيراني على إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إيران أطلقت نحو 200 تهديد جوي أطلق باتجاه إسرائيل منها صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات، لافتا إلى "سقوط صاروخ في قاعدة للجيش تسبب في أضرارا مادية".



وقال في مؤتمر صحافي "إن إيران شنت هجوما واسعا ومنسقا على إسرائيل، وهناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، وأن الهجوم الإيراني لا يزال مستمرا".



ودوت أصوات الانفجارات في العديد من المناطق الإسرائيلية من هضبة الجولان شمالا إلى إيلات في أقصى الجنوب، بعد هجوم إيراني عنيف بالمسيرات والصواريخ.



وأفادت مصادر إعلامية، بأنه شاهد العديد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية في أجواء جنوب مدينة الخليل وهي تتجه إلى أهداف إسرائيلية في النقب جنوبي إسرائيل.



ولفتت "أن أصوات انفجارات عنيفة هزت المنطقة لعدة دقائق، وسط محاولات إسرائيلية لإسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية عبر أنظمة الدفاع الجوي".



وقد دوت صافرات الإنذار من أقصى شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، مرورا بالقدس، والأغوار في الضفة الغربية، وصولا إلى مدينة إيلات في أقصى الجنوب.



وقد أظهر تطبيق الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية في إسرائيل، أن مئات المواقع قد دوت فيها صافرات الإنذار، ومنها مدينة ديمونا التي يتواجد فيها المفاعل النووي الإسرائيلي.



في السياق ذاته، ذكر مصدران أمنيان إقليميان، أن مقاتلات أردنية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية فوق شمال ووسط الأردن، أثناء توجهها صوب إسرائيل.



وقال المصدران إن الطائرات المسيرة أُسقطت في الجو على الجانب الأردني من غور الأردن، وكانت متجهة نحو القدس. وتسنى اعتراض أخرى بالقرب من الحدود العراقية السورية.



وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل، أجزاء من الصواريخ التي جرى اعتراضها وسقطت على أحياء في العاصمة الأردنية عمان.



وقد ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية "أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا".



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله “إن معظم المسيرات الإيرانية تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي”.

المصدر: يمن شباب نت + وكالات