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اليمن..نجاة القيادي في حزب الإصلاح عبدالله صعتر من محاولة اغتيال وإصابة أحد مرافقيه  

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المنامة - ياسر ابراهيم - نجا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، المهندس عبدالله صعتر، من محاولة اغتيال في ضواحي مدينة مأرب (شرق اليمن).
 
وقال مصدر أمني إن الشيخ عبدالله صعتر نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في ضواحي مدينة مأرب، الليلة الماضية.
 
وأوضح المصدر أن الانفجار، أسفر عن إصابة أحد مرافقي صعتر، فيما ألقت قوات الأمن الخاص القبض على أحد المشتبه بهم في زرع العبوة الناسف، وفقاً لمنصة "مأرب 360" المحلية.
 
ولم يصدر بيان رسمي من أمن مأرب على الفور حول الحادثة، كما لم يصدر أي توضيح من حزب الإصلاح حتى الآن.
 
والشيخ صعتر عضو في مجلس شورى حزب الإصلاح، وأحد أبرز الدعاة في اليمن، وعضو مجلس نواب سابق.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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