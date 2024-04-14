وفاة طفل غرقاً في مسبح بالمحويت وانتشال جثة فتاة من مجرى تصريف للسيول بصنعاء  

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل في الرابعة عشر من عمره غرقاً في مسبح بمحافظة المحويت، بعد ساعات من انتشال جثة فتاة قضت غرقاً في قناة تصريف مياه بصنعاء شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن طفلاً يُدعى "محمد فيصل يحيى هادي طاهر" توفي غرقاً، السبت، في مسبح الرُجم الترفيهي بمحافظة المحويت.



وأضافت أن الحادثة وقعت أثناء ماكان الضحية يسبح مع أطفال آخرين في المسبح، وسط غياب لأدوات السلامة وفرق الإنقاذ.



وفي حادثة أخرى، انتشلت فرق دفاع مدني جثة فتاة عشيرينية، من قناة لتصريف السيول بحديقة الثورة، شمالي صنعاء، بعد ثلاثة أيام من وفاتها غرقاً.



وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن فرق انقاذ تمكنت من انتشال جثة (هيام مهيوب خالد قحطان ـ 22 عاماً) في وقت متأخر من مساء الجمعة من مجرى تصريف السيول بحديقة الثورة في أمانة العاصمة، بعد ثلاثة أيام من غرقها في قناة مكشوفة لتصريف مياه السيول بالحديقة.



وأشارت إلى أن الغريقة متزوجة وأم لأربعة أطفال، وتنحدر من قرية مرخة في عزلة بني حسام في مديرية شرعب الرونة في محافظة تعز، وقدمت إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.

