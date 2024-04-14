السلطة المحلية بتعز تدين هجمات مليشيا الحوثي المستمرة ضد المدنيين بالمحافظة  

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت السلطة المحلية بمحافظة بتعز (جنوب غرب اليمن)، استمرار المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا، بقصف وقنص المدنيين والأبرياء بالمحافظة منذ تسع سنوات.



جاء ذلك في تصريحات لوكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عقب زيارة قام بها رفقة رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي محمد سلطان، لعضو نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز السفياني، الذي يتلقى العلاج بمستشفى الثورة العام إثر تعرضه لإصابة بالغة، جراء عملية قنص من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الجمعة، وهو بجوار منزله في منطقة صالة.



وعبرت السلطة المحلية بالمحافظة عن استنكارها لجرائم المليشيات التي تستهدف الاطفال والنساء والمدنيين والتجمعات السكانية وقنصها بشكل مباشر للأبرياء الساكنين في المدينة وتصعيد عملية الاستهداف والقنص خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.



ودعت السلطة المحلية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن والمنظمات الدولية والحقوقية الى إدانة وتجريم هذه الاعمال الإرهابية وهذا الاستهداف الممنهج الذي تمارسه المليشيات على المدنيين في المحافظة منذ تسع سنوات وحصارها المفروض على المدينة والذي أدي الى مضاعفة معاناة المواطنين.



ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات القنص والقصف في مدينة تعز وأريافها متسببة بمقتل وإصابة ستة مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، وفقا لمصادر حقوقية.



يُذكر أن قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في المرتفعات المطلة على الأحياء السكنية في المدينة قتلت وأصابت المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في جرائم مستمرة منذ أن فرضت حصاراً على المدينة قبل تسع سنوات.



