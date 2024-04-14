"لا نريد تصعيدا للأزمة".. واشنطن تبلغ إسرائيل بعدم مشاركتها في أي رد على هجمات إيران

المنامة - ياسر ابراهيم - سارعت واشنطن لتؤكد رغبتها بعدم تصعيد المواجهات بين إسرائيل وإيران، بعد الهجوم الذي شنّته طهران ليل السبت - الأحد بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل التي قالت إنها تمكّنت من إسقاط معظمها دون أن تتسبب بأضرار.



وأفادت تقارير إعلامية نشرتها شبكة "سي أن أن" وصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي رداً على هجمات إيران.



وفي هذا السياق أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن واشنطن لا تريد تصعيداً للأزمة في الشرق الأوسط، حيث قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لشبكة "أن بي سي": "لا نريد أن نرى تصعيداً في الوضع. لا نسعى إلى حرب أكثر اتساعاً مع إيران".



وأضاف كيربي في المقابلة أن الولايات المتحدة ستبقى مستعدة في مواجهة أي تهديد إيراني للقوات الأميركية، وقال: "أوضحنا لجميع الأطراف، من بينها إيران، ما سنفعله... وكذلك مدى الجدية التي سنتعامل بها مع أي تهديدات محتملة لطواقمنا".



وكان موقع أكسيوس قد قال في وقت سابق، اليوم الأحد، إنّ بايدن أبلغ نتنياهو، في الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه عقب الرد الإيراني على إسرائيل، بأنّ واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران، في وقت نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر آخر قوله إن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.



وبحسب "أكسيوس"، تشعر واشنطن بقلق بالغ من أنّ الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل سيؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية. وأطلقت إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ليل السبت - الأحد، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان اليوم الأحد، إنه "سيجري مشاورات مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في الساعات والأيام المقبلة" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة تدين الهجوم على إسرائيل بأشد العبارات".



وأضاف"على الرغم من أننا لا نسعى إلى التصعيد، فإننا سنواصل دعم الدفاع عن إسرائيل، وكما أوضح الرئيس (جو بايدن)، سندافع عن المواطنين الأميركيين".

وتعهد بايدن، ليل السبت - الأحد، بتوفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الذي شنته إيران من أراضيها على إسرائيل، وذلك بعدما عقد اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في المنطقة.



وقال عبر منصة إكس ناشراً صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض: "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران على إسرائيل. إنّ التزامنا ثابت (دفاعاً عن) أمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".



المصدر: وكالات