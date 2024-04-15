مع حلول فصل الصيف.. رئيس الوزراء يوجّه بتشكيل خلية أزمة معنيّة بكهرباء "عدن"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، بتشكيل خلية أزمة معنيّة بملف الكهرباء؛ لمتابعة التطورات أولا بأول، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع حلول فصل الصيف.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية المفاجئة التي قام بها صباح اليوم إلى المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي في أول يوم دوام عقب اجازة عيد الفطر وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد نصّ التوجيه الحكومي على أن "تعقد خلية الأزمة اجتماعاتها بشكل مستمر، وتحدد الإجراءات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير".

وأكد رئيس الوزراء، "العمل على إيجاد مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، والعمل بشكل تكاملي على تيسير نقل المشتقات النفطية، ووصولها الى العاصمة المؤقتة عدن لتزويد محطات الكهرباء".

وخلال الزيارة، ترأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعًا لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء، للوقوف على الإشكاليات المتراكمة في هذا القطاع، والاولويات الموضوعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع حلول الصيف.

وشدد رئيس الوزراء على تحديد مواضع الخلل لمعالجتها، والمسؤوليات والمهام امام الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، والإشكالات القائمة في خدمة الكهرباء، والحلول العاجلة الواجب العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين.

وجدد بن مبارك التأكيد على استكمال مشاريع الصيانة لمحطات الكهرباء، بما يؤدي الى زيادة قدراتها التوليدية، واعتبار ذلك أولوية خدمية ومعياراً لتقييم أداء العاملين في قطاع الكهرباء، ومتابعة ادخال محطة التوليد بالطاقة الشمسية الى الخدمة.

وأكد تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية أن يتحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.