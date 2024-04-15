اليمن.. الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على السواحل والمرتفعات خلال الأيام القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الإثنين، من تأثر اليمن بأمطار رعدية متفاوتة الشدة على سواحل ومرتفعات وصحاري محافظتي المهرة وحضرموت شرقي البلاد.

وقال المركز، إن صور الاقمار الصناعية أظهرت تأثر اليمن بأمطار رعدية، متوقّعًا استمرار هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز وتمتد حتى لحج جنوباً وشرقاً حتى محافظات أبين شبوة الجوف ومأرب، وفقا لوكالة سبأ.

ودعا المركز، المواطنين وسائقي المركبات للابتعاد عن بطون الأودية، ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار، وإغلاق الهواتف النقّالة أثناء العواصف الرعدية.

وحذر، من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية، والأشجار، كما حذر في الوقت نفسه من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات.

ولفت المركز إلى أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أنه سيتم موافاة وسائل الإعلام بآخر المستجدات المتعلقة بحالة الطقس المتوقعة في البلاد.

الى ذلك علق مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، الدراسة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات على ان يتم استئناف الدراسة يوم الاحد المقبل.

ووجّه الإدارات التعليمية والمدرسية بأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية وتجهيز المدارس لايواء المتضررين خلال الأيام المقبلة.