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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما هي الفوائد السحرية العظيمة للتوت الأسود .. معجزة ربانية تبحث عنها جميع النساء

التوت الأسود الفاكهة الصيفية اللذيذة سهلة الأكل هي كنز الفوائد، فحباتها الصغيرة تحتوي على فوائد كثيرة، وعلى الرغم من أنها الفاكهة المفضلة عند الكثيرون إلا أن القليل منا هو من فتح الصندوق الأسود الخاص بها وتعرف على فوائد هذه الفاكهة الساحرة،ولأن ما نأكله ينعكس بشكل أساسي على البشرة ولذلك فهي تحتاج إلي أن تمدها بالمزيد من العناصر الغذائية الحيوية التي تجعلها متألقة وهنا نكتشف فوائد التوت الأسود العديدة للجلد والصحة والشعر.

البشرة

يلعب التوت الأسود دور حيوي في الحصول علي بشرة ناعمة كما أنه يساعد في تجديد خلايا البشرة فهو من أكثر الفاكهة الغنية بفيتامين ج و فيتامين أ كما أن لونه الداكن يدل على امتلاكه لمستويات عالية من مضادات الأكسدة فهو يعمل على

1- محاربة الجذور الحرة :لاحتوائه علي Anthocyanocides و البوليفينول و مضادات الأكسدة كما يعمل فيتامين ج و فيتامين أ علي تشكيل الكولاجين و تجديد الخلايا.

2- ترطيب البشرة: فالماء يشكل حوالي 85% من التوت الأسود كما أنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف و كل هذا ضروري لصحة البشرة ولذلك فإن استهلاكه المنتظم يساعد علي التخلص من السموم في الجسم و الحفاظ علي مرونة الجلد .

3- تنظيف البشرة الدهنية : يعمل التوت الأسود علي تنظيف البشرة الدهنية و التخلص من السموم والزيوت التي تفرزها البشرة كما أن مضادات الأكسدة تساعد على التخلص من حب الشباب

4- علاج الجروح : فأوراق التوت الأسود تحتوي علي صفات علاجية رائعة فهي تمنع الإصابة بجلطات الدم و تستخدم في الشفاء من الجروح و القرح و الخدوش.

و لذلك يتم استخدام التوت الأسود في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية كما يمكن تطبيق مرهم موضعي من أوراق التوت الأسود لعلاج الإكزيما .

ولا تتوقف فوائده على الشعر والبشرة ولكنها تمتد أيضا لعلاج وتحسين أداء بعض أجهزة الجسم الحيوية فالتوت الأسود يعمل على :

- تخفيف نزيف الحيض : فأوراق التوت الأسود تساعد في التخفيف من نزيف الحيض كما يتم استخدامها لتنظيم الحيض و تنشيط الرحم .

- مرض الدوسنتاريا : يمكنك عمل عصير أوراق التوت الأسود للإغاثة الفورية من مرض الدوسنتاريا .

- السيطرة على مرض السكري : يحتوي التوت الأسود علي البوتاسيوم الذي يساعد علي تقليل الأنسولين

- الحصول على عظام صحية : لاحتواءه علي نسبة عالية من الكالسيوم والتي تسهم في تقوية العظام .

- إنتاج خلايا الدم الحمراء : فالتوت الأسود يحتوي علي معادن مثل البوتاسيوم و المنجنيز و النحاس و المغنسيوم و هذا يساعد كثيراً في إنتاج خلايا الدم الحمراء و البيضاء.

- الوقاية من مرض السرطان : تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت علي الوقاية من السرطان .