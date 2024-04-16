18 قتيلا في فيضانات عمان.. وأجواء متقلبة وأمطار غزيرة تضرب الإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، إضافة إلى شخص بالغ.



وتشهد السلطنة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة، وأجزاء من صحاري الداخلية بالقرب من قرن العلم والظاهرة.



وطالبت السلطات العمانية السائقين باتباع إرشادات السلامة والأمان والقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار، وتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان، مع الحفاظ على مسافات الأمان والتأكد من حالة المركبة وعمل المصابيح الأمامية والخلفية.



وفي الإمارات، تسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، في غرق أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وتوقف المركبات على الطرق في جميع أنحاء دبي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الفيضانات الغزيرة في عمان إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.



وبدأت الأمطار في الهطول خلال الليل، مخلفة بركا ضخمة من المياه في الشوارع، فيما تسببت الرياح العاتية في تأجيل الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي ومقر شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.



وجاب أفراد الشرطة وفرق الطوارئ الشوارع التي غمرتها المياه، وكانت أضواء الطوارئ تومض في الصباح المظلم. ولمع البرق في السماء، وكان يلامس أحيانا قمة برج خليفة، أطول مبنى في العالم.



وأغلقت المدارس أبوابها في أنحاء دولة الإمارات قبل العاصفة، وبدأ قطاع كبير من الموظفين الحكوميين العمل عن بعد، فيما لزم الكثير من العمال منازلهم أيضا. ومن غامر منهم بالخروج توقفت سيارته في المياه العميقة التي تغطي بعض الطرق.



وقال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر الثلاثاء، سحبا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، حسب وكالة "وام" الرسمية.



وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد.



وأوضح المركز أنه "اعتبارا من صباح الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".



ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.



كما أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.



وقال متحدث باسم فلاي دبي: "نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة".



يذكر أن، هطول الأمطار أمر غير معتاد في دولة الإمارات، ولكنه يحدث بشكل دوري خلال أشهر الشتاء الباردة. ويفتقر العديد من الطرق والمناطق الأخرى إلى شبكات صرف المياه بسبب قلة هطول الأمطار بشكل منتظم، ما يتسبب في حدوث فيضانات.



وتشير التقديرات الأولية إلى سقوط أكثر من 30 ملّم من الأمطار خلال الصباح في دبي، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 128 ملّم على مدار اليوم، كما هطلت الأمطار في البحرين وقطر والسعودية.





المصدر: وكالات