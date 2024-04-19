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عدن - ياسمين التهامي - عشبة بسيطة تحمي الكبد وتقوي عضلة القلب وتخفض الكوليسترول الضار في الدم وتعالج الإسهال والإمساك ومشاكل القولون

تعد عشبة البردقوش مفيدة صحيا للبرد كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ولذلك فهي تساعد على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا، وعلاج السعال، حيث تعمل على إزالة الاحتقان والوقاية من العدوى الفيروسية والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية.

مرض السكري

كما يخفف من التهاب الحنجرة والحلق، ويتم ذلك عن طريق غلي أوراق البردقوش، ويمكن استخدامه للصغار والكبار، وفقا لموقع “ديلي ميدكل” الطبي.

ويعد البردقوش مفيدة لمرضى السكري لأنه يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على زيوت تعمل على تأثيره لمرضى السكري.

الجهاز الهضمي

وهناك فوائد للبردقوش على الجهاز الهضمي فهو يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تحسين عملية الهضم وذلك عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة، كما يساعد على فتح الشهية والتخفيف من الشعور بالغثيان، ويساعد على التخلص من انتفاخات البطن والتقليل من الغازات والتقلصات، وعلاج الإسهال، ويعمل على علاج القولون والتخلص من الإمساك.

الوقاية من أمراض الكبد وخفض الكوليسترول

وساعد البردقوش على تقوية عضلة القلب، كما أنه يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويعمل زيت البردقوش على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وخفض ضغط الدم، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات.

كما يستخدم البردقوش المغلي لتهدئة آلام الحيض والتقليل من تقلبات الحالة المزاجية التي تحدث نتيجة ذلك، و يساعد أيضاً البردقوش المغلي على إدرار الحليب عند الرضاعة ويساعد أيضاً على تنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من آلامها، كما يساعد على تنظيم هرمون البرولاكتين المسئول عن انتظام الدورة الشهرية وإدرار الحليب في ثدي الأم.

ويساعد البردقوش على حماية الكبد من العديد من الأمراض وحماية خلاياه من التلف، ويساعد في الوقاية من خطر الإصابة بمرض تليف الكبد.

ومن فوائد البردقوش أيضا، هو أنه يساعد على تنظيم هرمونات الجسم، وهذا الأمر قد يساعد في علاج تكيس المبايض.