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حضرموت..وفاة ثلاثة أشخاص من أبناء مأرب في حادثة غرق بسيول الأمطار في وادي العين

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي الليلة الماضية، ثلاثة أشخاص من أبناء محافظة مأرب، غرقاً في وادي العين بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
 
وقالت منصة "مأرب 360"، إن ثلاثة أشخاص من أبناء محافظة مأرب، توفوا غرقاً بعد أن جرفت سيارتهم سيول الأمطار في منطقة وادي العين بمحافظة حضرموت.
 
وبحسب المنصة، فإن المتوفين ينحدرون من آل جلال بقبيلة عبيدة وهم (حمد حسن صالح عكشه جلال، ومحمد ناصر بن ناصر عكشه جلال، وسعيد حسن محسن جلال).
 
وتشهد محافظة حضرموت وعدد من المحافظات الشرقية منذ عدة أيام منخفضاً جوياً خلف حالات وفاة وأضرار مادية في المنازل والبنى التحتية والطرقات والأراضي الزراعية، ومخيمات النازحين.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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