المهرة.. تعليق الدراسة تحسبًا للحالة الجوية اليوم الخميس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية، اليوم الخميس.

وقال المكتب إنه اتخذ هذا الإجراء تنفيذا لتوجيهات السلطة المحلية، وحفاظا على سلامة الطلاب في ظل تغيرات الحالة الجوية التي تتأثر بها المحافظة، على أن يتم استئناف الدراسة يوم الأحد القادم 5 مايو الجاري.

وشدد التعميم على إبلاغ مدراء المدارس لتفقد مدارسهم، وإخلائها من الوثائق المهمة ووضع أجهزة الكمبيوتر والأثاث في أماكن آمنة، وتجهيز المدارس لتكون مراكز لإيواء المتضررين في حال تطلب الأمر ذلك.

وكانت السلطة المحلية بالمهرة، اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية تحسبا للمنخفض الجوي، شملت تعليق العملية الدراسية وتجهيز مراكز للإيواء وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية وتنظيف مجاري السيول، ومنع الإبحار.

ونبهت السلطة القاطنين في بطون الأودية إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وغيرها من الإجراءات والتدابير تحسبا لأي طارئ للحالة المناخية غير المستقرة.