شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الأسود .. طريقة سحرية للتخسيس وإنقاص الوزن خلال ايام (طريقة الاستخدام الصحيحة)! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفلفل الأسود .. طريقة سحرية للتخسيس وإنقاص الوزن خلال ايام (طريقة الاستخدام الصحيحة)

ما لا تعرفه عن الفلفل الأسود أنه يعد من التوابل الغنية بالفوائد الغذائية ويعتبر من اكثرها شعبية على مستوى العالم.

ويعد ريجيم الفلفل الأسود إحدى الحميات المتبعة السحرية لخسارة الوزن، لاسيما أن الفلفل الأسود يحمل فوائد صحية عديدة لأنه غنى بالفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سى، والعديد من المعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، فقد تبين أنه من التوابل السحرية التي تلعب دورا في حرق الدهون، وذلك طبقا لتقرير نشر في موقع تايمز أوف أنديا.

وأرجع الخبراء قدرة الفلفل الأسود في خسارة وزنك، إلى احتوائه على مادة البيبيرين، وهو مركب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويسهم في منع تراكم الدهون، كما أنه يزيد من تركيز الكولسترول الجيد، وحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر.

ومن المهم أن تعرف أن ريجيم الفلفل الأسود يحتوي على بضعة خطوات تساعدك في رحلة إنقاص وزنك، حيث يسهم في خسارة ما يعادل 5 كيلو من وزنك خلال أسبوعين، كما يسهم في التخلص من الدهون الحشوية والبطن، كما يمنع من تشكيل خلايا دهنية جديدة بالجسم وفق اليوم السابع.

ولأجل خسارة وزنك من خلال ريجيم الفلفل الأسود، اتبع الخطوات التالية:

1. إضافة معلقة وربع من الفلفل الأسود والليمون واضافته للماء المغلى وتناوله خلال الوجبات.

2. إلى جانب ذلك إضافة معلقة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ مع إضافة معلقة من العسل الأبيض.

3. بالإمكان إضافة ربع معلقة من الفلفل الأسود الى قطع البطيخ وخفقه جيدا بالخلاط وتناوله مثلجا.

5. وبالإمكان أيضا تناول شاى الفلفل الأسود الذى يمكن تحضيره من خلال كوب من الشاي الأخضر المضاف إليه الزنجبيل المطحون، نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6. بالإمكان مضغ من معلقتين الى ثلاثة ملاعق من الفلفل الأسود مباشرة على معدة فارغة كل صباح.

7. كما يمكنك استخدام زيت الفلفل الأسود، وإضافة قطرة واحدة منه الى كوب من الماء، لتناوله قبل الإفطار.