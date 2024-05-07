شكرا لبحثكم عن خبر رئيس (كاك بنك) يكرم الموظفين المثاليين في البنك بمناسبة عيد العمال العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - اعلام كاك بنك:

كرم القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الاستاذ/ حاشد الهمداني بالإدارة العامة بالعاصمة عدن الموظفين المثاليين بالبنك بمناسبة عيد العمال العالمي.

وشمل التكريم جميع الموظفين المثاليين والمتميزين في أداء عملهم في الفترة السابقة من جميع الإدارات والفروع في البنك

وأكد رئيس البنك أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود كل موظفي وموظفات البنك المتميزين وهو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الكوكبة المتميزة إزاء ما بذلوه من جهود جبارة طوال العام السابق مشددا على وجوب استمراريتها خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة الأستاذ شكيب عليوة إلى ان القطاع المساند يعمل وبشكل خاص وفقاً لتوجيهات القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني على الاهتمام بالموظفين وتحفيزهم بما يضمن تحسين الأداء وانضباط الموظفين بهذه المناسبة الاول من مايو "عيد العمال"

مشيراً الى أنه قد تم اختيار عددا من الموظفين وفقا لمعايير تقييم الأداء، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

ويحرص بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في اليوم العالمي لعيد العمال الذي يصادف الواحد من مايو من كل عام، على تكريم مجموعة من الموظفين المتميزين في عملهم بمختلف قطاعات وإدارات البنك تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم للإستمرار في تطوير ادائهم والارتقاء بخدمات البنك.