وفاة أربع طفلات شقيقات غرقاً في حاجز مائي بمنطقة السحول شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت أربع طفلات شقيقات، غرقاً في حاجز مائي بإحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي تشهده المحافظة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن أربع طفلات من أبناء المواطن (عبدالحميد الغرباني)، في منطقة وادي الملحمة بالسحول التابعة إدارياً لمديرية المخادر (شمالي إب) توفوا أمس السبت، غرقاً في حاجز مائي بناه الأهالي لتجميع مياه الأمطار من أجل سقي مزروعاتهم بالمنطقة.



وأوضحت المصادر أن الطفلات جلبن وجبة الصبوح لوالدهن الذي كان يعمل في حراثة أرضه، وأثناء عودتهن للمنزل، انزلقت إحدى الشقيقات في الحاجز، فحاولت شقيقتها إنقاذها غير أنها غرقت هي الأخرى لتتدخل الثالثة والرابعة تتابعا ليفارقن الحياة جميعاً.



وأشارت المصادر إلى أن الضحايا في سن الطفولة وأكبرهن تبلغ من العمر 13 عاماً.



وخلال موسم الامطار من كل عام تشهد السدود والحواجز المائية في عموم محافظات الجمهورية، حوادث غرق يروح ضحيتها العشرات غالبيتهم من الأطفال، في ظل غياب أدوات السلامة وفرق الإنقاذ.

