عدن.. الداخلية والصحة توقّعان مذكرة تفاهم لتوحيد قاعدة بيانات المواليد والوفيات

المنامة - ياسر ابراهيم - وقّعت وزارتا الداخلية والصحة العامة والسكان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن توحيد قاعدة بيانات المواليد والوفيات والاستفادة من خدمات البطاقة الذكية.

وحسب مركز الإعلام الأمني، فقد أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ارتباط البطاقة الذكية بالملف الصحي ودورها المحتمل في الإسهام في الحد من الصرف المزدوج لأدوية الأمراض المزمنة لاحتواء البطاقة على الكود الصحي.

فيما أوضح وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية الشراكة القائمة بين الوزارتين في تعزيز مجالات العمل المشترك، ومنها التعاون في مجالات نظم المعلومات وتنسيقها.

وتنص مذكرة التفاهم "توحيد العمل والجهود لتسجيل المواليد والوفيات لضمان سلامة البيانات وصحتها وبما يسهم في إيجاد معلومات سليمة على مستوى الوطن والمتصل بالصحة والتنمية والتعليم والتخطيط".

وتهدف المذكرة إلى "تطوير نظام التسجيل للمواليد والوفيات والعمل معاً لتطوير تسجيل المواليد والوفيات الإليكتروني في البلاد وجعله أكثر دقة وسهولة في الاستخدام".

كما تهدف إلى "تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين في جميع جوانب التسجيل للمواليد والوفيات ورفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل المواليد والوفيات وتقديم خدمات وثائق للميلاد والوفيات بشكل أسرع وعبر آليات ورقية وإليكترونية".