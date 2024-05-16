شكرا لبحثكم عن خبر استئناف ضخ وقود محطات الكهرباء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي قبل قليل عن استئناف ضخ ديزل وقود محطات توليد الكهرباء في عدن وكان قد أشار مصدر مسؤول بأنه يوم امس تم الضخ من السفينة مباشرة ، من خزانات المصفاة إلى خزانات شركة نفط عدن ، وتم توزيع وقود الديزل على محطات توليد الكهرباء مباشرة فيما توقف اليوم الضخ إلى شركة النفط ولن يصل الديزل إلى المحطات قبل أن يتم استئناف الضخ آلان من/ احمد سعيد كرامة

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