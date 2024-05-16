شكرا لبحثكم عن خبر في عملية نوعية.. كمين لدرع الوطن يضبط مركبة عسكرية حوثية جنوبي تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تمكنت قوات درع الوطن اليوم من ضبط مركبة عسكرية تابعه لمليشيا الحوثي في جبهة حيفان جنوبي محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري أن كمين نصبته قوات درع الوطن، تمكنت خلاله من ضبط مركبة عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي بداخلها مرتبات وكشوفات عناصر المليشيا وأجهزة اتصالات لاسلكية، عقب فرار عناصر المليشيات الحوثية الذي كانوا على متن المركبة.
وتصدت قوات درع الوطن منذ انتشارها مؤخرا في جبهة حيفان المحاذية لمديرية طور الباحه شمال محافظة لحج، لعدة محاولات تسلل المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
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