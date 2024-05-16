واشنطن: المدمرة ميسون اعترضت صاروخا للحوثيين.. ولا ضرر على السفينة ديستني

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس إن المدمرة الأمريكية ميسون اعترضت صاروخا مضادا للسفن تابعا للحوثيين فوق البحر الأحمر يوم الاثنين.



وأضافت القيادة المركزية في بيان، أن القوات الأمريكية دمرت طائرتين مسيرتين.



وقالت جماعة الحوثي يوم الأربعاء إنها استهدفت أيضا سفينة أمريكية تدعى (ديستني) في البحر الأحمر، وذلك في إطار حملة هجمات جارية يقول الحوثيون إن هدفها دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.



إلا أن مسؤولا أمريكيا أخبر رويترز بأنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم على ديستني في الأيام القليلة الماضية. وقال يوم الخميس “تقاريرنا تشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير ولا توجد مشكلات”.



وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة استهدفت مدمرة أمريكية تدعى (ميسون) في البحر الأحمر بعدد من "الصواريخ البحرية المناسبة".



وأضاف سريع أن الحوثيين استهدفوا أيضا السفينة (ديستني) لأنها كانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في 20 أبريل نيسان.ولم يحدد سريع تاريخ استهداف السفينتين.



وتسببت هجمات الحوثيين المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت شركات على تحويل مسار سفنها لتدور حول جنوب القارة الأفريقية في رحلات أطول وأعلى تكلفة.



وأججت الهجمات أيضا مخاوف إزاء احتمال أن تؤدي الحرب في غزة إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط الأوسع نطاقا.

المصدر: رويترز