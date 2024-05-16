مصادر حكومية لـ"يمن شباب": نشاط منظم لتهريب العملات الأجنبية إلى خارج اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حكومية يمنية، الخميس، عن نشاط منظم لتهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهريا الى الخارج ودون ترتيب من البنك المركزي اليمني.



وقالت المصادر لقناة "يمن شباب" إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهريا عبر طيران اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن إلى مطار جدة ودون علم البنك المركزي.



وأوضحت أن مسؤولين حكوميين وقيادات مرتبطة بالتحالف العربي على علم بسحب العملات من السوق وإرسالها للسعودية.



وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.



بدوره قال خبير اقتصادي إنه من الغريب ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن دون إجراءات من البنك المركزي.



وأضاف الخبير لـ"يمن شباب"، أن عملية نقل أموال البنوك إلى الخارج أمر اعتيادي والمفترض ترتيب ذلك عبر البنك المركزي، مؤكدا أن عملية نقل الأموال دون تنسيق وترتيب عبر البنك المركزي تحتسب عملية تهريب.

وربما هذا يفسر التراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية منذ أيام، حيث كسر الدولار الواحد حاجز الـ 1700 ريال.

