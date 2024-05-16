الحكومة تدعو المنظمات الدولية لتحويل أموال المساعدات عبر البنك المركزي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، الخميس، المنظمات الإنسانية والإغاثية لفتح مكاتب لها بالعاصمة المؤقتة عدن، وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة، في العاصمة البريطانية لندن، عدد من مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الانساني في اليمن والصعوبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني خاصة بعد تقلص حجم المساعدات الإنسانية.

كما بحث اللقاء سبل التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتسهيل عملها ورفع اي قيود تواجهها، والاستخدام الامثل للمساعدات والعمل على حشد الدعم لمواجهة الاحتياجات الإنسانية.