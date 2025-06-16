شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده...هذا مافعله اللبنانييون أثناء تحليق الصواريخ الإيرانية في أجواء لبنان "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو رد فعل غير متوقع للبنانيين ، أثناء تحليق الصواريخ الإيرانية فوق لبنان .

وأظهر الفيديو عدد من الشباب والفتيات يحتفلون اعلى أحد المباني ويضحكون ، بينما يلتقطون فيديو لتحليق الصواريخ الإيرانية فوق سماء لبنان وسط توترات متصاعدة بين إيران وإسرائيل .

وكانت إيران قد أعلنت، في بيان رسمي، إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية باتجاه أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية، وذلك في إطار ردها على الضربات الجوية التي استهدفت مواقع إيرانية في العاصمة طهران .

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية تسجيل 41 إصابة حتى الآن ، نتيجة تساقط الصواريخ على أحياء سكنية في المدينة.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين إيران وإسرائيل وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة.